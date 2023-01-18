Путин: победа России в конфликте на Украине неизбежна

Победа России в конфликте на Украине неизбежна, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками «Обуховского завода» в Санкт-Петербурге, сообщают «Известия».

По его словам, есть несколько вещей, которые лежат в основе этого.

Глава государства подчеркнул, что мощь России обеспечена благодаря единству, сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов, и работе оборонно-промышленного комплекса.