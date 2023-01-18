Путин: победа России в конфликте на Украине неизбежна
Победа России в конфликте на Украине неизбежна, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками «Обуховского завода» в Санкт-Петербурге, сообщают «Известия».
По его словам, есть несколько вещей, которые лежат в основе этого.
Глава государства подчеркнул, что мощь России обеспечена благодаря единству, сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов, и работе оборонно-промышленного комплекса.
«Каждое из этих звеньев: и промышленность, и состояние государственных финансов, и социальная сфера, в том числе связанная с поддержкой семей, требующих особого внимания со стороны государства, и здравоохранение — всё это создает основу для нашего эффективного развития и победы», — отметил президент.
Ранее Путин назвал «неонацистским» правящий режим на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru