Песков: Россия готова к переговорам с Украиной на известных условиях

Россия всегда была привержена к решению украинской проблемы дипломатическим путем, но на своих условиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, эти условия хорошо известны украинскому руководству.

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Песков подчеркнул, что они в любом случае будут обеспечены.

Киев продолжает принимать от России деньги за транзит газа, хоть и называет её агрессором – добавил глава пресс-службы Кремля.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности его страны прилагать усилия для урегулирования украинского кризиса.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияПереговорыУкраинаДмитрий Песков
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