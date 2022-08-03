Песков: Россия готова к переговорам с Украиной на известных условиях
Россия всегда была привержена к решению украинской проблемы дипломатическим путем, но на своих условиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По его словам, эти условия хорошо известны украинскому руководству.
Песков подчеркнул, что они в любом случае будут обеспечены.
Киев продолжает принимать от России деньги за транзит газа, хоть и называет её агрессором – добавил глава пресс-службы Кремля.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности его страны прилагать усилия для урегулирования украинского кризиса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+14 638 / сут.
Умерли
383 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+10 266 / сут.
- Ректора «Шанинки» Зуева отправили под домашний арест
- Песков: Россия готова к переговорам с Украиной на известных условиях
- Часть крыши рухнула на загоревшемся в Подмосковье складе Ozon
- Станция МЦД «Каланчёвская» официально сменила название
- «Роскосмос» запустит иранский спутник
- Песков заявил, что Россия продолжает платить Украине за транзит газа
- ВС России уничтожили базу с польским вооружением во Львовской области
- В Siemens объяснили, почему не могут доставить турбину для «Северного потока» в Россию
- Шредер: Россия привержена урегулированию украинского конфликта путем переговоров
- Ректор «Шанинки» признал вину в мошенничестве и погасил ущерб
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru