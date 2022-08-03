Песков: Россия готова к переговорам с Украиной на известных условиях

Россия всегда была привержена к решению украинской проблемы дипломатическим путем, но на своих условиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, эти условия хорошо известны украинскому руководству.