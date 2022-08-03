Шредер: Россия привержена урегулированию украинского конфликта путем переговоров

«Уже существовал переговорный подход к конфликту между Украиной и Россией, например, в Стамбуле в марте», — отметил Шредер.

Как указал экс-канцлер, большую поддержку в этом вопросе оказывает Турция; в частности, первым успехом на пути к переговорам стала договоренность о вывозе зерна с Украины. Шредер допустил, что продуктовая сделка может быть расширена до соглашения о прекращении огня.

Вместе с тем политик отметил, что в случае, если обе стороны хотят разрешить конфликт, им придется пойти на уступки.

«То, что я изложил, было бы одним из способов прекращения конфликта. Но вы как частное лицо не можете этого сделать, даже если у вас есть та или иная возможность поделиться некоторыми мыслями с вовлеченными людьми», — подчеркнул бывший глава правительства ФРГ.

