Шредер: Россия привержена урегулированию украинского конфликта путем переговоров
Россия хочет урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью изданию Stern.
По словам политика, такая позиция Кремля — это «хорошая новость».
«Уже существовал переговорный подход к конфликту между Украиной и Россией, например, в Стамбуле в марте», — отметил Шредер.
Как указал экс-канцлер, большую поддержку в этом вопросе оказывает Турция; в частности, первым успехом на пути к переговорам стала договоренность о вывозе зерна с Украины. Шредер допустил, что продуктовая сделка может быть расширена до соглашения о прекращении огня.
Вместе с тем политик отметил, что в случае, если обе стороны хотят разрешить конфликт, им придется пойти на уступки.
«То, что я изложил, было бы одним из способов прекращения конфликта. Но вы как частное лицо не можете этого сделать, даже если у вас есть та или иная возможность поделиться некоторыми мыслями с вовлеченными людьми», — подчеркнул бывший глава правительства ФРГ.
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