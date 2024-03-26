Песков: Россия должна нивелировать военный потенциал Украины
Российские власти должны действовать таким образом, чтобы военный потенциал Киева не мог угрожать безопасности россиян, сообщил «АиФ» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он напомнил, что у РФ появились четыре новых субъекта, Москва должна «обезопасить там людей и освободить территорию этих новых субъектов, которая в настоящий момент является оккупированной». Так пресс-секретарь ответил на вопрос о рисках нового витка конфликта в будущем.
Песков отметил, что эту территорию оккупировала Украина, и именно из этого надо исходить.
Он также подчеркнул, что Киев и украинцы стали инструментом, с помощью которого западные страны хотят сдержать Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru