Песков: Россия должна нивелировать военный потенциал Украины

Он напомнил, что у РФ появились четыре новых субъекта, Москва должна «обезопасить там людей и освободить территорию этих новых субъектов, которая в настоящий момент является оккупированной». Так пресс-секретарь ответил на вопрос о рисках нового витка конфликта в будущем.

Песков отметил, что эту территорию оккупировала Украина, и именно из этого надо исходить.

Он также подчеркнул, что Киев и украинцы стали инструментом, с помощью которого западные страны хотят сдержать Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

