Песков: Россия должна нивелировать военный потенциал Украины

Российские власти должны действовать таким образом, чтобы военный потенциал Киева не мог угрожать безопасности россиян, сообщил «АиФ» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Он напомнил, что у РФ появились четыре новых субъекта, Москва должна «обезопасить там людей и освободить территорию этих новых субъектов, которая в настоящий момент является оккупированной». Так пресс-секретарь ответил на вопрос о рисках нового витка конфликта в будущем.

Песков отметил, что эту территорию оккупировала Украина, и именно из этого надо исходить.

Он также подчеркнул, что Киев и украинцы стали инструментом, с помощью которого западные страны хотят сдержать Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДмитрий Песков

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