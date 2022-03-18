«Сочувствую как врач!» Онищенко заявил, что Зеленский подсел на наркотики
Бывший главный санитарный врач России отметил, что украинский президент не справляется со своей задачей в непростое время.
Заместитель президента Российской Академии Образования, бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН посочувствовал Владимиру Зеленскому, который, по его словам, «подсел на наркотики».
«Как врач я хочу ему посочувствовать (Владимиру Зеленскому – прим. НСН), потому что очевидно, что он сегодня уже глубоко и безвозвратно подсел на наркотики. Это уже болезнь. Конечно, для него это непосильное испытание - возглавлять в такое время такое крупное государство», - рассказал Онищенко.
Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН осудил желание Нобелевского комитета вручить Зеленскому премию мира.
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