В МИД РФ предложили Зеленскому самораспуститься
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому самораспуститься. Об этом сообщает радио Sputnik.
5 апреля в ходе выступления перед Совбезом ООН, где РФ как постоянный член имеет право вето, украинский лидер предложил совету самораспуститься или исключить Россию из своего состава. При этом постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что исключить РФ из организации не получится.
«Если человек считает, что структура, у которой что-то не получается, должна самораспуститься, то, возможно, этот принцип ему следует в первую очередь апробировать на себе», - подчеркнула Захарова.
Ранее заместитель президента Российской Академии Образования, бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что Владимир Зеленский не справляется со своей задачей в непростое время.
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