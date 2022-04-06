В МИД РФ предложили Зеленскому самораспуститься

«Если человек считает, что структура, у которой что-то не получается, должна самораспуститься, то, возможно, этот принцип ему следует в первую очередь апробировать на себе», - подчеркнула Захарова.

Ранее заместитель президента Российской Академии Образования, бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что Владимир Зеленский не справляется со своей задачей в непростое время.