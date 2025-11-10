Песков: России хотелось бы, чтобы конфликт на Украине завершился скорее

России хотелось бы, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Трамп заявил о якобы нежелании России прекращать конфликт на Украине

По его словам, завершиться конфликт может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые ставились изначально.

«Для нас предпочтительно было бы урегулирование политико-дипломатическими средствами... российская сторона продолжает оставаться открытой для такого пути», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что пауза в переговорах между Россией и Украиной возникла из-за нежелания Киева двигаться по пути политико-дипломатического урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

