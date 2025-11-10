Песков: России хотелось бы, чтобы конфликт на Украине завершился скорее
России хотелось бы, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, завершиться конфликт может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые ставились изначально.
«Для нас предпочтительно было бы урегулирование политико-дипломатическими средствами... российская сторона продолжает оставаться открытой для такого пути», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что пауза в переговорах между Россией и Украиной возникла из-за нежелания Киева двигаться по пути политико-дипломатического урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: России хотелось бы, чтобы конфликт на Украине завершился скорее
- Умер учивший Путина и Медведева ученый-правовед Юрий Толстой
- ВС России ударили «Кинжалами» и дронами по аэродромам и складам ВСУ
- Ветеринар рассказала, чем болеют кошки и собаки из-за стресса хозяев
- Песков заявил об активной подготовке визита Путина в Индию
- Недопуск парома Seabridge в Сочи не стали связывать с военными учениями
- «АвтоВАЗ» возобновил продажи ограниченной партии Lada Largus
- В Кремле рассказали о подготовке к подписанию документов перед визитом Токаева
- В России в 2026 году вырастет максимальный размер больничного
- Член жюри премии «Все Цвета Джаза» Крамер объяснил необходимость худсоветов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru