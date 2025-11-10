Песков: России хотелось бы, чтобы конфликт на Украине завершился скорее

По его словам, завершиться конфликт может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые ставились изначально.

«Для нас предпочтительно было бы урегулирование политико-дипломатическими средствами... российская сторона продолжает оставаться открытой для такого пути», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что пауза в переговорах между Россией и Украиной возникла из-за нежелания Киева двигаться по пути политико-дипломатического урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

