Песков: РФ не может оценить перспективы возобновления переговоров с Украиной
У России У Кремля пока нет возможности оценить перспективу возобновления переговоров с Украиной. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, пауза в переговорах возникла в связи с нежеланием Киева продолжать этот процесс и отвечать на заданные Москвой вопросы.
«Проекты тех документов, которые нами были представлены... предложения о дальнейшем формате работы в составе различных групп. Всё это оставлено без ответа», - заключил предствитель Кремля.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на Украине многим сторонам придется «заплатить большую цену», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
