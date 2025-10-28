Песков: РФ не может оценить перспективы возобновления переговоров с Украиной

У России У Кремля пока нет возможности оценить перспективу возобновления переговоров с Украиной. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В МИД РФ заявили об отсутствии подвижек по новому раунду переговоров с Украиной

По его словам, пауза в переговорах возникла в связи с нежеланием Киева продолжать этот процесс и отвечать на заданные Москвой вопросы.

«Проекты тех документов, которые нами были представлены... предложения о дальнейшем формате работы в составе различных групп. Всё это оставлено без ответа», - заключил предствитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на Украине многим сторонам придется «заплатить большую цену», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

