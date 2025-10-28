Песков: РФ не может оценить перспективы возобновления переговоров с Украиной

Количество ДТП с пьяными водителями в Москве сократилось с начала года на треть

В Москве задержаны двое подозреваемых в краже 30 млн руб. из автомобиля

Пленум Верховного суда предложил создать в Москве новый суд

Москвичке запретили держать в квартире 9 кошек

В Москве лидером в схемах мошенников стал фейк о взломе аккаунта на "Госуслугах"