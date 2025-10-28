Телеведущий Юрий Николаев опроверг слухи о госпитализации

Народный артист РФ Юрий Николаев заявил, что появившаяся в СМИ информация о якобы его госпитализации не соответствует действительности. Об этом сообщает RT.

Телеведущий указал, что находится дома, никакого ухудшения здоровья нет.

«Я дома, так что спасибо за беспокойство... Всё неправда», - отметил он.

Ранее Николаев заявил, что «упал на ровном месте» и в результате попал в больницу с переломом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

