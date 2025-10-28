Лавров: Страны НАТО не готовы говорить на равноправной основе

Западные страны, прежде всего члены НАТО, не готовы разговаривать на равноправной основе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров: Россия признает независимость Украины

По его словам, вместо этого они хотят, чтобы структуры Севератлантического альянса «распространялись практически на весь континент, включая его тихоокеанскую часть».

«И там создают закрытые блоки с ограниченным числом участников по принципу военно-политических союзов, тем самым размывая универсальную открытую архитектуру, которую долгие годы создавали страны АСЕАН» , - сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия никогда не направляла беспилотники в воздушное пространство европейских стран и стран НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
