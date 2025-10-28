Лавров: Страны НАТО не готовы говорить на равноправной основе
Западные страны, прежде всего члены НАТО, не готовы разговаривать на равноправной основе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, вместо этого они хотят, чтобы структуры Севератлантического альянса «распространялись практически на весь континент, включая его тихоокеанскую часть».
«И там создают закрытые блоки с ограниченным числом участников по принципу военно-политических союзов, тем самым размывая универсальную открытую архитектуру, которую долгие годы создавали страны АСЕАН» , - сказал министр.
Ранее Лавров заявил, что Россия никогда не направляла беспилотники в воздушное пространство европейских стран и стран НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Умер звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Роман Попов
- «Глупость!»: В России высмеяли заявление, что питерские рестораны дороже московских
- Телеведущий Юрий Николаев опроверг слухи о госпитализации
- Лавров: Страны НАТО не готовы говорить на равноправной основе
- Вася Обломов закрыл бизнес в России
- Закулисные игры: «Золотой век» отношений США и Японии стал ответом Китаю
- Песков: РФ не может оценить перспективы возобновления переговоров с Украиной
- Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на военную службу
- «Захотел ареста»: Что грозит рэперу ICEGERGERT за экстремистский лозунг
- Лукашенко допустил приостановку размещения «Орешника» в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru