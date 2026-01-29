СМИ: Продажи алкоголя в США упали из-за антимиграционной кампании

Проводимая властями США антимиграционная кампания привела к падению продаж алкоголя в стране. Об этом пишет Financial Times.

Белый дом исключил смягчение миграционной политики

Газета приводит данные аналитической компании NielsenIQ, согласно которым в декабре 2025 года продажи текилы в США снизились на 6,5%, коньяка - на 11,5%, а шотландского виски - на 13%.

Один из дистрибьюторов рассказал изданию, что падение продаж связано с тем, что латиноамериканские иммигранты перестали ходить в бары или рестораны, даже если не нарушают закон.

«Они просто боятся, потому что не хотят попасть в неприятности», - пояснил он.

Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что за первый год второго президентского срока Дональда Трампа из страны депортировали около трёх млн мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

