Кадыров заявил, что против переговоров по Украине

Специальную военную операцию на Украине следует довести «до конца». Как сообщает РБК, такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров ответил Зеленскому на предложение выкрасть его как Мадуро

По его словам, в переговорах по урегулированию нет необходимости.

«Переговоры после того, сколько сделано... я против переговоров», — сказал он.

Ранее Кадыров призвал жителей Украины выйти и высказаться против президента страны Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

