Кадыров заявил, что против переговоров по Украине
29 января 202614:39
Специальную военную операцию на Украине следует довести «до конца». Как сообщает РБК, такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, в переговорах по урегулированию нет необходимости.
«Переговоры после того, сколько сделано... я против переговоров», — сказал он.
Ранее Кадыров призвал жителей Украины выйти и высказаться против президента страны Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Будут хитрить: Автовладельцы не поддержали запрет на штрафы в снегопад
- «Страна разваливается!»: Российский сексолог осудил Францию за отмену «супружеского долга»
- Глобальный дефицит жилья в России назвали «пугалками для детей»
- Мишустин: Маткапитал на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей
- Путин поблагодарил ОАЭ за содействие в обмене пленными с Киевом
- «Упадет сама»: Почему США не станут проводить военную операцию на Кубе
- Психологический эффект: Россиянам назвали выгодную ставку по ипотеке
- Маркировка и уголовка: Что избавит покупателя от поддельной молочной продукции
- Размечтались: Желание Китая создать ИИ-дата-центры на орбите назвали фантастикой
- Ученые заявили об обнаружении потенциально пригодной для жизни планеты
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru