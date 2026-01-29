Тема создания ИИ-дата-центров в космосе будет перспективна в будущем, но пока работа идет лишь над запуском сетевых спутников, которые будут иметь каналы связи между собой и с Землей, рассказал НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.

Китай планирует запустить на орбиту ИИ-дата-центры в ближайшие пять лет, бросив вызов амбициям Маска и SpaceX, пишет Reuters. О задаче создать инфраструктуру «мощностью в гигаватты» объявила Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий. Новые дата-центры должны будут «интегрировать облачные, периферийные и терминальные вычислительные возможности» и позволят обрабатывать данные с Земли прямо в космосе.

«Возможность генерировать гигаватты электроэнергии – фантастика, это очень большая цифра, такую массу инфраструктуры в космос не поднять. Но дата-центры рассматривают как перспективное направление на орбите. На данный момент работают над сетевыми спутниками, которые соединены между собой лазерными каналами и каналами быстрой связи с Землей. Пока эта работа только начинается, ни о каких гигаваттах речь не идет. В будущем дата-центры в космосе будут выгодны, но о том, нужны ли они на нынешнем этапе, дискуссии продолжаются. Поскольку тема модная, и возникают идеи о строительстве огромного центра, но их авторы не вспоминают о том, какими силами это может быть сделано», - полагает Моисеев.

Пекинский институт технологий будущего сообщил, что к началу 2026 года планирует запустить первый экспериментальный спутник нового типа, а в перспективе создать группировку из 16 орбитальных центров обработки данных на высоте 700-800 км, способных генерировать 16 ГВт электроэнергии. В российской космической программе в перспективе десяти лет не предусмотрено создание орбитальных дата-центров, особое внимание в ней уделяется лишь созданию и развитию низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет», предназначенной для покрытия всей территории России спутниковым широкополосным доступом в интернет.

«Дата-центры – это универсальный инструмент, который может использоваться и для гражданских, и для военных целей. Зависит от того, кто его будет использовать. У России в недавно принятой программе развития космоса на десять лет вперед (нацпроект «Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» стартовал с 1 января 2026 года, - прим. НСН), речь про дата-центры не идет. В ней есть развитие обычной связи за счет спутников», - рассказал глава Института космической политики.

