Песков: решение ЕС по визам для россиян навредит самим европейцам

Рекордное число первоклассников зачислены в школы столицы в этом году В школах Москвы начинается тестирование российской образовательной платформы «Сферум» В составе социального дома «Люблино» в Капотне открылся новый геронтологический центр Главархив Москвы к новому учебному году открыл выставку «Страницы истории школьного образования в Москве»