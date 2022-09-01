Песков: решение ЕС по визам для россиян навредит самим европейцам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение ЕС об усложнении процедуры выдачи виз россиянам, передает ТАСС.
По его словам, оно, прежде всего, навредит самим европейцам.
«Очередное нелепое решение из серии продолжающегося абсурда», — отметил Песков.
Он также подчеркнул, что такие меры сделают ситуацию более сложной для россиян и европейцев, но не помешают России уверенно двигаться по пути, наиболее соответствующему ее интересам.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «жалкими» призвавших к визовым ограничениям европейских политиков.
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