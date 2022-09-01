Песков: решение ЕС по визам для россиян навредит самим европейцам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение ЕС об усложнении процедуры выдачи виз россиянам, передает ТАСС.

По его словам, оно, прежде всего, навредит самим европейцам.

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«Очередное нелепое решение из серии продолжающегося абсурда», — отметил Песков.

Он также подчеркнул, что такие меры сделают ситуацию более сложной для россиян и европейцев, но не помешают России уверенно двигаться по пути, наиболее соответствующему ее интересам.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «жалкими» призвавших к визовым ограничениям европейских политиков.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияВизыЕвросоюзДмитрий Песков
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