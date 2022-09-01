Лавров назвал «жалкими» призвавших к визовым ограничениям европейских политиков

Европейские политики, призывающие ограничить выдачу виз россиянам — «жалкие люди», считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом дипломат заявил, выступая в МГИМО.

Ряд стран ЕС намерены ограничить пересечение своих границ для россиян с шенгенским визами

При этом глава МИД подчеркнул, что Москва в отличие от Запада не будет «самоизолироваться».

«Я считаю, что в ответ на вот эти шенгенские стены, которые сейчас пытаются выстраивать, нам не нужно закрываться, нам не нужно отвечать взаимностью и коллективно наказывать граждан европейских стран», — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что у России есть «любимые персонажи», которые «помечены в наших списках», пишет RT.

Ранее стало известно, что европейские страны договорились полностью приостановить облегченный визовый режим с Россией, напоминает телеканал «360». При этом Евросоюз не согласовал общий запрет на выдачу виз гражданам РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаВизыМИД РФСергей Лавров
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