Медведев «призвал» Евросоюз быстрее ввести запрет на визы для россиян

Комментируя предстоящее заседание глав МИД Евросоюза по визовой тематике он отметил, что им следует «быстрее ввести полный запрет» на их выдачу, чтобы все «окончательно убедились в отношении Европы к россиянам».

«Европейцы в очередной раз покажут своё истинное лицо и меньше будут отвлекать враньём и бредовыми посулами Россию и её граждан от ведения специальной военной операции», - написал Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея ряда европейских государств запретить шенгенские визы для граждан России - очень серьёзное решение, в случае принятия Москва не оставит его без ответа.

