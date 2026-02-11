Суд оштрафовал Telegram еще на 7 млн рублей

Ранее платформа получила штраф на 3,8 млн за распространение и неудаление заведомо ложных данных о российской армии, продаже алкоголя и табака, распространение и продажу персональных данных, отмечает RT.

Столичный Таганский суд признал компанию Telegram Messenger inc. виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в 7 млн рублей. Протокол в отношении мессенджера был составлен из-за информации с призывами к экстремистской деятельности.

