Песков рассказал об ответных мерах на удары по территории России

Единства мнений по вопросу разрешения Украине наносить удары по России на Западе нет. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СМИ: Италия и Германия выступают против разрешения Киеву наносить удары по РФ

По его словам, кроме «горячие головы», делающих «безответственные провокационные заявления», есть и те, кто в первую очередь думает о том, нужна ли дальнейшая эскалация.

На вопрос о том, каким будет ответ России в случае, если Украине разрешат наносить такие удары, он ответил, что о этом знает президент РФ.

«Это знает верховный главнокомандующий и наши военные, которые принимают соответствующие контрмеры», - сказал Песков.

Он также добавил, что России «надо стоять на своём».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высказавшись в поддержку права Украины наносить удары по территории России западным оружием генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг превысил свои полномочия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЗападУкраинаСпецоперацияРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры