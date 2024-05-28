Песков рассказал об ответных мерах на удары по территории России

По его словам, кроме «горячие головы», делающих «безответственные провокационные заявления», есть и те, кто в первую очередь думает о том, нужна ли дальнейшая эскалация.

На вопрос о том, каким будет ответ России в случае, если Украине разрешат наносить такие удары, он ответил, что о этом знает президент РФ.

«Это знает верховный главнокомандующий и наши военные, которые принимают соответствующие контрмеры», - сказал Песков.

Он также добавил, что России «надо стоять на своём».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высказавшись в поддержку права Украины наносить удары по территории России западным оружием генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг превысил свои полномочия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

