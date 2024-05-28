Песков рассказал об ответных мерах на удары по территории России
Единства мнений по вопросу разрешения Украине наносить удары по России на Западе нет. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, кроме «горячие головы», делающих «безответственные провокационные заявления», есть и те, кто в первую очередь думает о том, нужна ли дальнейшая эскалация.
На вопрос о том, каким будет ответ России в случае, если Украине разрешат наносить такие удары, он ответил, что о этом знает президент РФ.
«Это знает верховный главнокомандующий и наши военные, которые принимают соответствующие контрмеры», - сказал Песков.
Он также добавил, что России «надо стоять на своём».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высказавшись в поддержку права Украины наносить удары по территории России западным оружием генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг превысил свои полномочия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Продюсер Билык вышел из совместного бизнеса с музыкантом Макаревичем
- Банки РФ в апреле увеличили прибыль на 13% до 305 млрд рублей
- «Хитрый шаг»: Продюсер раскрыл план возвращения «Би-2» на российскую сцену
- Премьер Словакии Фицо идет на поправку
- «Американский подход»: Аграрии разошлись в подсчете убытков от заморозков
- Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о создании лунной станции
- Песков рассказал об ответных мерах на удары по территории России
- На российском рынке появится более 10 новых автомобильных брендов
- «Подъемники» в Великом Новгороде: «НАШЕ Радио» едет на фест «Новое движение»
- Более трех тысяч сайтов в России зарабатывают на компромате
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru