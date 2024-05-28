СМИ: Италия и Германия выступают против разрешения Киеву наносить удары по РФ

Италия и Германия выступают против разрешения Киеву наносить удары по территории России западным оружием, пишет Politico.

В Италии в последние пару дней много критиковали заявления генсека НАТО Столтенберга, призывавшего снять запрет на такие удары.

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28 мая Столтенберг примет участие в заседании глав минобороны стран Евросоюза, которое пройдет в Брюсселе, где представители и обсудят именно удары Украины по России западным оружием.

Киев должен использовать иностранное оружие внутри страны, сообщает агентство Adnkronos со ссылкой на министра иностранных дел Италии Антонио Таяни. По его словам, Рим не отправит ни одного военного на Украину, а военное оборудование, которое отправляет Италия, должно использоваться внутри Украины. Дипломат указал, что, несмотря на то, что Италия является частью НАТО, однако все решения должны приниматься коллегиально, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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