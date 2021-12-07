Песков рассказал о закрытой линии для переговоров Путина и Байдена

По его словам, она позволит главам государств обсудить самые ответственные темы, которые требуют высокого уровня секретности. «Связисты потрудились, она создана, но до сих пор она только тестировалась в рабочем режиме, но главами государств не задействовалась», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на вопрос о вероятности новых ограничительных мерах, Песков заявил, что сообщения СМИ о возможности американских санкций против РФ — «продолжение информационной истерики».

Ранее CNN сообщило о том, что США и Европа вместе введут худшие экономические санкции, которые когда-либо вводились против страны, за исключением Ирана и Северной Кореи.



