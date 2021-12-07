Песков рассказал о закрытой линии для переговоров Путина и Байдена

Защищенную линию видеосвязи, которая будет использоваться во время переговоров для президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, задействуют впервые, ранее она только тестировалась, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщают «Известия».

Порошенко призвал Запад ввести «адские санкции» против Москвы

По его словам, она позволит главам государств обсудить самые ответственные темы, которые требуют высокого уровня секретности. «Связисты потрудились, она создана, но до сих пор она только тестировалась в рабочем режиме, но главами государств не задействовалась», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на вопрос о вероятности новых ограничительных мерах, Песков заявил, что сообщения СМИ о возможности американских санкций против РФ — «продолжение информационной истерики».

Ранее CNN сообщило о том, что США и Европа вместе введут худшие экономические санкции, которые когда-либо вводились против страны, за исключением Ирана и Северной Кореи.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденВладимир ПутинДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры