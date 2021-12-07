Песков рассказал о закрытой линии для переговоров Путина и Байдена
Защищенную линию видеосвязи, которая будет использоваться во время переговоров для президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, задействуют впервые, ранее она только тестировалась, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщают «Известия».
По его словам, она позволит главам государств обсудить самые ответственные темы, которые требуют высокого уровня секретности. «Связисты потрудились, она создана, но до сих пор она только тестировалась в рабочем режиме, но главами государств не задействовалась», — отметил пресс-секретарь президента РФ.
Отвечая на вопрос о вероятности новых ограничительных мерах, Песков заявил, что сообщения СМИ о возможности американских санкций против РФ — «продолжение информационной истерики».
Ранее CNN сообщило о том, что США и Европа вместе введут худшие экономические санкции, которые когда-либо вводились против страны, за исключением Ирана и Северной Кореи.
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