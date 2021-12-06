США и ЕС собрали «агрессивный пакет» санкций против РФ

США совместно с Евросоюзом собрали «агрессивный пакет» санкционных мер против России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.



«Мы собрали чертовски агрессивный пакет», - сказал чиновник.

По его словам, в случае вторжения РФ на Украину, США и Европа вместе введут худшие экономические санкции, которые когда-либо вводились против страны, за исключением Ирана и Северной Кореи.