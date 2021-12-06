США и ЕС собрали «агрессивный пакет» санкций против РФ
США совместно с Евросоюзом собрали «агрессивный пакет» санкционных мер против России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.
«Мы собрали чертовски агрессивный пакет», - сказал чиновник.
По его словам, в случае вторжения РФ на Украину, США и Европа вместе введут худшие экономические санкции, которые когда-либо вводились против страны, за исключением Ирана и Северной Кореи.
Источники телеканала также заявили, что новые экономические санкции могут быть направлены против различных секторов, а также суверенный долг страны.
Кроме того, санкции могут коснуться российских олигархов, в частности, ограничить их способность путешествовать и доступ к американским банковским и кредитным картам. Согласно двум источникам, знакомым с обсуждениями, чиновники также рассматривают отключение РФ от международной платежной системы SWIFT.
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