Порошенко призвал Запад ввести «адские санкции» против Москвы

«Путин должен понимать, что в случае усиления военной агрессии против Украины он получит солидарный отпор всего мира. Украине нужно летальное оборонительное вооружение, а для Кремля – список "адских" санкций, которые будут введены в случае наступления», — заявил политик.

Порошенко заявил, что за время его нахождения у власти в качестве главы государства страна создала «одну из самых эффективных и сильных армий на континенте». По этой причине депутат считает, что Украина не нуждается в солдатах НАТО «на линии фронта с Россией».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские власти обязательно ответят в случае, если США введут «адские санкции» в отношении Москвы из-за Украины.

