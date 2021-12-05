Порошенко призвал Запад ввести «адские санкции» против Москвы

Бывший президент Украины, депутат Рады Петр Порошенко считает, что Запад должен составить список «адских санкций» против России на случай агрессии, передает телеканал Sky TG24.

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«Путин должен понимать, что в случае усиления военной агрессии против Украины он получит солидарный отпор всего мира. Украине нужно летальное оборонительное вооружение, а для Кремля – список "адских" санкций, которые будут введены в случае наступления», — заявил политик.

Порошенко заявил, что за время его нахождения у власти в качестве главы государства страна создала «одну из самых эффективных и сильных армий на континенте». По этой причине депутат считает, что Украина не нуждается в солдатах НАТО «на линии фронта с Россией».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские власти обязательно ответят в случае, если США введут «адские санкции» в отношении Москвы из-за Украины.

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