Кремль отреагировал на информацию об «агрессивных санкциях» США

Ранее CNN сообщило о том, что США и Европа вместе введут худшие экономические санкции, которые когда-либо вводились против страны, за исключением Ирана и Северной Кореи.

Песков заявил, что это, вероятно, не новости, а «информационная истерика», наблюдающаяся в СМИ последнее время. Так он ответил на вопрос о возможном негативном влиянии этих новостей на предстоящие переговоры Байдена и Путина 7 декабря.