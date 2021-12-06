Кремль отреагировал на информацию об «агрессивных санкциях» США

В Кремле назвали информационной истерикой сообщения в СМИ о новом «агрессивном пакете санкций» США против РФ. Такой комментарий сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Ранее CNN сообщило о том, что США и Европа вместе введут худшие экономические санкции, которые когда-либо вводились против страны, за исключением Ирана и Северной Кореи.

Песков заявил, что это, вероятно, не новости, а «информационная истерика», наблюдающаяся в СМИ последнее время. Так он ответил на вопрос о возможном негативном влиянии этих новостей на предстоящие переговоры Байдена и Путина 7 декабря.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСШАКремль
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