Песков рассказал о ревакцинации Путина
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, он не сомневается в том, что глава страны Владимир Путин будет ревакцинироваться от коронавируса.
«Я не сомневаюсь в этом», - подчеркнул Песков в эфире программы «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия».
При этом официальный представитель Кремля отметил, что у президента остается еще высокий уровень титров антител. Поэтому решение о ревакцинации будет также зависеть от рекомендации специалистов.
«В данном случае все зависит от совета специалистов. Президент говорил неоднократно, что у него очень высокий уровень титров, и думаю, что вот с учетом уровня титров и рекомендаций медиков он примет решение», - сказал Дмитрий Песков.
Напомним, накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о запуске на портале стопкоронавирус.рф счетчика вакцинации от коронавируса и тепловой карты по эпидемиологической ситуации в России. По данным о вакцинации россиян на 15 октября, первым компонентом препарата от коронавируса привиты 51 018 767 человек в стране, полностью завершили вакцинацию 47 558 639 россиян. Уровень коллективного иммунитета составил 45 процентов.
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