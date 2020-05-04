Песков рассказал о подготовке совещания по борьбе с коронавирусом с участием Путина

Ранее Владимир Путин во время своего последнего выступления 28 апреля поставил задачу перед правительством и Роспотребнадзором подготовить план постепенного выхода из режима ограничений, введенного в связи с угрозой распространения коронавируса, начиная с 12 мая. Президент отметил, что режим ограничений будет сниматься постепенно, в зависимости от положения дел с коронавирусом в каждом конкретном регионе.

Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в эфире НСН высказался за продолжение самоизоляции для пенсионеров и допустил, что при ослаблении карантина сохранится масочный режим.

«Самоизоляция для пожилых людей должна в значительной мере сохраняться. Но она не должна быть такой насильственной, чтобы людей штрафовали за то, что они вышли из дома. Им, конечно, нужно рекомендовать самоизоляцию, потому что они наиболее уязвимы. Но выходить, гулять пожилым людям обязательно нужно. Это не противоречит режиму самоизоляции, если человек не контактирует с другими людьми, не разговаривает с ними.

Для молодых людей будут определённые послабления — на работу надо ходить. Ношение масок, наверное, останется. Будут пересмотрены правила для ресторанов, кафе, магазинов, стадионов. Конечно, останутся многие противоэпидемические вещи», - предположил Альтштейн.

