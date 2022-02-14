Песков рассказал о корректировке внешнеполитической концепции РФ

Внешнеполитическая концепция России будет доработана с учетом сложившейся обстановки в мире. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Песков описал отношения с Западом пословицей

По его словам, обстановка на мировой арене сейчас «не статична», но с российской стороны «развивается диалектически».

Ранее Дмитрий Песков подчеркнул, что Вашингтон никогда не испытывал «дефицита настойчивости и ковбойского подхода» к Европе и пытался повлиять на европейских союзников, указывая, кому и что нужно делать.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:РоссияЗападПолитикаДмитрий Песков
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