Песков рассказал о корректировке внешнеполитической концепции РФ
Внешнеполитическая концепция России будет доработана с учетом сложившейся обстановки в мире. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
По его словам, обстановка на мировой арене сейчас «не статична», но с российской стороны «развивается диалектически».
Ранее Дмитрий Песков подчеркнул, что Вашингтон никогда не испытывал «дефицита настойчивости и ковбойского подхода» к Европе и пытался повлиять на европейских союзников, указывая, кому и что нужно делать.
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