Песков описал отношения с Западом пословицей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков использовал для этого русскую пословицу «насильно мил не будешь», сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля, Россия — это страна, которая ищет сотрудничества со всеми. «Поэтому, конечно, Россия будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где она видит взаимность», — сказал Песков.

В конце января в Евросоюзе раскрыли подробности новых санкций против России. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что организация продвинулась в этом вопросе. Он добавил, что Европа обсуждает меры экспортного контроля, обладающие долгосрочным эффектом.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов, заявил, что США в любом случае разработают новые ограничительные меры против Москвы. По его словам, вопрос только в том, когда США решит их ввести.