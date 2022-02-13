Песков описал отношения с Западом пословицей
В Кремле описали отношение с Западом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков использовал для этого русскую пословицу «насильно мил не будешь», сообщает РИА Новости.
По словам официального представителя Кремля, Россия — это страна, которая ищет сотрудничества со всеми. «Поэтому, конечно, Россия будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где она видит взаимность», — сказал Песков.
В конце января в Евросоюзе раскрыли подробности новых санкций против России. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что организация продвинулась в этом вопросе. Он добавил, что Европа обсуждает меры экспортного контроля, обладающие долгосрочным эффектом.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов, заявил, что США в любом случае разработают новые ограничительные меры против Москвы. По его словам, вопрос только в том, когда США решит их ввести.
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