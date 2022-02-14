В Кремле указали на «ковбойский подход» Вашингтона к Европе
Вашингтон никогда не испытывал «дефицит настойчивости и ковбойского подхода», пытаясь повлиять на европейских союзников и заявляя, кому и что нужно делать, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, страны Европы последовательно и энергично усиливают направление внешней политики и безопасности в рамках интеграционных процессах. По словом пресс-секретаря президента России, это один из «столпов, который всегда хромал в Евросоюзе». Как отметил Песков, странам не удается усилить внешнеполитическую роль ЕС из-за сильного влияния Вашингтона.
Ранее в Кремле описали отношение с Западом. Песков использовал для этого русскую пословицу «насильно мил не будешь».
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