В Кремле указали на «ковбойский подход» Вашингтона к Европе

По его словам, страны Европы последовательно и энергично усиливают направление внешней политики и безопасности в рамках интеграционных процессах. По словом пресс-секретаря президента России, это один из «столпов, который всегда хромал в Евросоюзе». Как отметил Песков, странам не удается усилить внешнеполитическую роль ЕС из-за сильного влияния Вашингтона.

Ранее в Кремле описали отношение с Западом. Песков использовал для этого русскую пословицу «насильно мил не будешь».

