На российское ПО перешли более 60 аэропортов и десятки авиакомпаний

На отечественной «начинке» работают стойки регистрации в аэропортах, сервисы поиска багажа и бронирования авиабилетов. Министр транспорта Андрей Никитин указал, что крайне важно иметь суверенное программное обеспечение.

Ранее глава государства Владимир Путин призвал правительство к 2030 году добиться перехода 80% организаций основных отраслей на российские программные продукты.

Главной угрозой безопасности персональных данных в РФ сегодня являются бесконечные кибератаки, а не переход на российское программное обеспечение, заявил в интервью НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

