На российское ПО перешли более 60 аэропортов и десятки авиакомпаний
Российское программное обеспечение внедрили более 60 аэропортов и десятки отечественных авиакомпаний, а также ряд зарубежных перевозчиков, сообщают «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера кабмина РФ Дмитрия Григоренко.
На отечественной «начинке» работают стойки регистрации в аэропортах, сервисы поиска багажа и бронирования авиабилетов. Министр транспорта Андрей Никитин указал, что крайне важно иметь суверенное программное обеспечение.
Ранее глава государства Владимир Путин призвал правительство к 2030 году добиться перехода 80% организаций основных отраслей на российские программные продукты.
Главной угрозой безопасности персональных данных в РФ сегодня являются бесконечные кибератаки, а не переход на российское программное обеспечение, заявил в интервью НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Предложено не применять норму о локализации такси к личным авто
- На российское ПО перешли более 60 аэропортов и десятки авиакомпаний
- Вильфанд: Первый снег в России выпадет в ночь на 19 сентября
- СМИ: Россияне массово сталкиваются с просрочкой в магазинах
- Постпред РФ при ОЗХО: На Украине действует сеть химических лабораторий
- В России сверхприбыль банков могут обложить налогом
- СМИ: ЕС намерен отдать €170 млрд замороженных активов РФ Украине
- Лукашенко: Оппозиционер Статкевич не хочет выезжать из Белоруссии
- СМИ: Украине на зиму необходимо закупить газ на $1 млрд
- СМИ: В Чечне сняли кортеж из люксовых авто с инициалами Кадырова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru