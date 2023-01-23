Песков: Расплачиваться за поставки вооружений Киеву будет украинский народ

Представитель Кремля указал, что накачивающие Украину оружием страны несут ответственность за это. По словам Пескова, среди западных союзников Киева растет «нервозность» .

«Вся юридическая эквилибристика, которую мы наблюдаем сейчас, обмен заявлениями между европейскими столицами... Европейские столицы, в том числе Варшава, уже угрожают международной изоляцией Берлину, и так далее. Все это говорит о том, что нервозность среди членов альянса повышается постоянно», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки наступательного вооружения Украине могут завершиться «трагедией мирового масштаба», которая уничтожит западные страны.

