Самолет сел во «Внуково» после сообщения о проблемах с шасси
Пассажирский самолет Superjet 100 авиакомпании «Россия» успешно приземлился в московском аэропорту «Внуково», сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
Полет завершился без происшествий, а информация о возможных проблемах с шасси не подтвердилась.
В Росавиации уточнили, что экипаж выполнил несколько заходов на посадку для оптимального выравнивания по глиссаде, после чего лайнер штатно сел на взлетно-посадочную полосу.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о подготовке воздушного судна к аварийной посадке в «Шереметьево» якобы из-за неисправности шасси. В ведомстве подчеркнули, что подобная информация не соответствует действительности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru