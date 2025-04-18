Самолет сел во «Внуково» после сообщения о проблемах с шасси

В Росавиации уточнили, что экипаж выполнил несколько заходов на посадку для оптимального выравнивания по глиссаде, после чего лайнер штатно сел на взлетно-посадочную полосу.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о подготовке воздушного судна к аварийной посадке в «Шереметьево» якобы из-за неисправности шасси. В ведомстве подчеркнули, что подобная информация не соответствует действительности, передает «Радиоточка НСН».

