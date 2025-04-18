Россиянин Задоров стал в НХЛ самым грубым игроком сезона

Уточняется, что российский хоккеист набрал 145 штрафных минут. Это 40 малых штрафов по две минуты, семь удалений по пять минут каждое. Ещё три раза защитника удаляли на 10 минут.

По данным издания, Задоров стал первым россиянином в НХЛ с наибольшим количеством штрафных минут в регулярном чемпионате. При этом по результативным действиям у него в сезоне всего 22 очка (4+18) за 81 матч.

Ранее выступающий за «Атланту Юнайтед» российский полузащитник Алексей Миранчук вошёл десятку самых дорогих игроков американской футбольной лиги MLS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».