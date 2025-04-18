Украинец пытался уехать в Молдавию, спрятавшись в масляной цистерне
Украинские пограничники задержали мужчину, пытавшегося незаконно пересечь границу с Молдавией, спрятавшись в цистерне с растительным маслом. Об этом сообщили в пятницу в Государственной пограничной службе Украины.
По данным ведомства, нарушитель договорился с водителем грузовика и пробрался в транспортировочную емкость, наполовину заполненную маслом. Он преодолел маршрут от Винницкой области до границы, закрепившись внутри цистерны при помощи страховочных ремней и металлических креплений. Пограничники обнаружили мужчину во время досмотра на пункте пропуска.
Водителя транспортного средства также задержали. По информации Госпогранслужбы, оба нарушителя переданы правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства.
Согласно украинскому законодательству, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу в условиях военного положения. Попытка уклонения от мобилизации может повлечь за собой уголовную ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».
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