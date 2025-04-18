Украинец пытался уехать в Молдавию, спрятавшись в масляной цистерне

Украинские пограничники задержали мужчину, пытавшегося незаконно пересечь границу с Молдавией, спрятавшись в цистерне с растительным маслом. Об этом сообщили в пятницу в Государственной пограничной службе Украины.

По данным ведомства, нарушитель договорился с водителем грузовика и пробрался в транспортировочную емкость, наполовину заполненную маслом. Он преодолел маршрут от Винницкой области до границы, закрепившись внутри цистерны при помощи страховочных ремней и металлических креплений. Пограничники обнаружили мужчину во время досмотра на пункте пропуска.

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Водителя транспортного средства также задержали. По информации Госпогранслужбы, оба нарушителя переданы правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства.

Согласно украинскому законодательству, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу в условиях военного положения. Попытка уклонения от мобилизации может повлечь за собой уголовную ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаМолдавияУкраина

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