Украинец пытался уехать в Молдавию, спрятавшись в масляной цистерне

Украинские пограничники задержали мужчину, пытавшегося незаконно пересечь границу с Молдавией, спрятавшись в цистерне с растительным маслом. Об этом сообщили в пятницу в Государственной пограничной службе Украины.

По данным ведомства, нарушитель договорился с водителем грузовика и пробрался в транспортировочную емкость, наполовину заполненную маслом. Он преодолел маршрут от Винницкой области до границы, закрепившись внутри цистерны при помощи страховочных ремней и металлических креплений. Пограничники обнаружили мужчину во время досмотра на пункте пропуска.