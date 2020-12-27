Песков раскрыл намерение Путина сделать прививку от коронавируса
Президент России Владимир Путин ожидает завершения всех формальностей, чтобы сделать прививку от COVID-19. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал в программе «Москва. Кремль Путин» на телеканале «Россия 1» .
«Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», - пояснил официальный представитель Кремля.
Ранее Песков отметил, что президент сам расскажет, когда поставит вакцину от коронавируса.
Напомним, на ежегодной пресс-конференции Путин рассказал, что пока не делал прививку от COVID-19, но обязательно примет участие в вакцинации «как только это станет возможным». Речь идет, по словам главы Центра имени Гамалеи, о российской вакцине «Спутник V».
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