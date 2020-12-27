Песков раскрыл намерение Путина сделать прививку от коронавируса

«Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», - пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков отметил, что президент сам расскажет, когда поставит вакцину от коронавируса.

Напомним, на ежегодной пресс-конференции Путин рассказал, что пока не делал прививку от COVID-19, но обязательно примет участие в вакцинации «как только это станет возможным». Речь идет, по словам главы Центра имени Гамалеи, о российской вакцине «Спутник V».

