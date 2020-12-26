Песков раскрыл, когда вакцинирует Путин от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин сам сообщит, когда решит поставить вакцину от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Он сообщит сам», - пояснил Песков.
Утром 26 декабря Минздрав РФ рекомендовал использовать вакцину «Спутник V» для прививок пожилым людям.
Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос о вакцинации от коронавируса, пошутил насчет того, что до таких как он, вакцина еще не добралась, имея ввиду, что относится к категории людей в возрасте 60+.
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