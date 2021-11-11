Сейм Латвии запретил публичное использование Георгиевской ленты

Cейм Латвии утвердил законопроект, согласно которому в стране запрещается использовать Георгиевскую ленту на публичных мероприятиях, сообщает РИА Новости.

Георгиевская лента запрещена на Украине указом президента Порошенко

Предложение запретить Георгиевскую ленту поступило от национального объединения «Все - Латвии». Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам одобрила законопроект, большинство депутатов латвийского парламента утвердило документ в третьем чтении.

Ранее в Одессе на аллее Неизвестного Матроса радикалы попытались вырвать из рук прохожей портрет маршала Георгия Жукова с Георгиевской лентой.

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