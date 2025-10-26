Песков: Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск
Российский лидер Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он рассказал, что глава государства провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующими группировками, которые задействованы в зоне проведения спецоперации. Песков подчеркнул, что Путину озвучили полную информацию о положении дел на СВО.
Кроме того, добавили в Кремле, президенту предоставили доклад по Купянскому и Красноармейскому направлениям и сообщили, что в районе Купянска в окружении находятся до пяти тысяч бойцов ВСУ, а в районе Красноармейска — до пяти с половиной тысяч.
Ранее в Минобороны России сообщили, что за ночь 26 октября ПВО сбили 82 БПЛА ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
