Песков: Путин пока не решил, поедет ли на G20

Российский лидер Владимир Путин пока не принял решение о поездке на саммит G20 в Индию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило агентство ТАСС.

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Песков добавил, что визит Путина в Нью-Дели исключать нельзя. Он отметил, что Россия по-прежнему является полноценным членом G20.

Напомним, саммит G20 состоится 1 декабря 2023 года в Индии, председательство которой в «Группе двадцати» началось 1 декабря 2022 года. В его рамках состоится свыше 200 встреч в 55 различных местах Индии. Цель этого — показать культурное наследие государства.

Ранее Песков заявил, что G20 более полно отражает ситуацию в экономике.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Саммит G20Владимир ПутинДмитрий Песков
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