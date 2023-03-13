Песков: Путин пока не решил, поедет ли на G20

Песков добавил, что визит Путина в Нью-Дели исключать нельзя. Он отметил, что Россия по-прежнему является полноценным членом G20.

Напомним, саммит G20 состоится 1 декабря 2023 года в Индии, председательство которой в «Группе двадцати» началось 1 декабря 2022 года. В его рамках состоится свыше 200 встреч в 55 различных местах Индии. Цель этого — показать культурное наследие государства.

Ранее Песков заявил, что G20 более полно отражает ситуацию в экономике.

