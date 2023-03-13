Песков заявил, что G20 более полно отражает ситуацию в экономике
G20, а не «Большая семерка», более полно отражает положение дел в экономике, на это и ориентируется Россия. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что мировая экономика не ограничивается странами «Большой семерки». По словам Пескова, более широкий состав участников G20 способствует полному отражению положения дел.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Цинь Ган встретились на полях мероприятия с участием глав МИД Группы двадцати (G20) и обсудили в том числе ситуацию вокруг Украины. Отмечалось, что министры также обсудили ряд международных тем, ключевые аспекты деятельности G20 и взаимодействие РФ и КНР, передает НСН.
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