Песков заявил, что G20 более полно отражает ситуацию в экономике

Он отметил, что мировая экономика не ограничивается странами «Большой семерки». По словам Пескова, более широкий состав участников G20 способствует полному отражению положения дел.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Цинь Ган встретились на полях мероприятия с участием глав МИД Группы двадцати (G20) и обсудили в том числе ситуацию вокруг Украины. Отмечалось, что министры также обсудили ряд международных тем, ключевые аспекты деятельности G20 и взаимодействие РФ и КНР, передает НСН.

