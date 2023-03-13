Песков заявил, что G20 более полно отражает ситуацию в экономике

G20, а не «Большая семерка», более полно отражает положение дел в экономике, на это и ориентируется Россия. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что мировая экономика не ограничивается странами «Большой семерки». По словам Пескова, более широкий состав участников G20 способствует полному отражению положения дел.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Цинь Ган встретились на полях мероприятия с участием глав МИД Группы двадцати (G20) и обсудили в том числе ситуацию вокруг Украины. Отмечалось, что министры также обсудили ряд международных тем, ключевые аспекты деятельности G20 и взаимодействие РФ и КНР, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияДмитрий Песков
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