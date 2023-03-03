Боррель высказался против исключения России из G20

Приостановка членства России в Группе двадцати (G20) не соответствовала бы принципу многосторонних отношений. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

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Глава евродипломатии выступил на конференции в Нью-Дели, отмечает RT.

«Вы не можете говорить о том, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, и затем просить о том, чтобы Россия вышла из состава G20», — заявил Боррель, отвечая на вопрос о возможном исключении РФ из «двадцатки», после которого можно продолжить решать «проблемы мира».

Дипломат также указал на необходимость «слушать других».

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не стремится «разрушить» Россию, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:G20РоссияЕвросоюз
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