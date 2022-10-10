Песков: Путин не планировал встречаться с членами Совбеза 10 октября
В расписании российского лидера Владимира Путина 10 октября нет двусторонних встреч с членами Совета безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, президент также не планирует встречу с главой Минобороны Сергеем Шойгу.
Путин в понедельник проведет совещание с постоянными членами Совбеза России. Также в планах президента — энергетический форум и встреча с избранными губернаторами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+18 820 / сут.
Умерли
388 тыс.+102 / сут.
Выздоровели
20,4 млн+28 793 / сут.
- В США заявили о нехватке оружия для Украины
- Белоруссия: Украина взорвала большинство мостов на границе
- По Крымскому мосту возобновили движение пригородных поездов
- Песков заявил, что информации о переговорах РФ и Запада пока нет
- Байден и Шольц обсудили дальнейшее давление на Россию
- Медведев: РФ ответит на теракт на Крымском мосту
- В Европарламенте рассказали, почему США выгодны диверсии на «Северных потоках»
- Переговоры Москвы и стран Запада могут пройти в Стамбуле
- В Канаде установили памятник крошкам от «Читоса».
- На радиотелевизионной башне в Москве начался пожар
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru