Песков: Путин не планировал встречаться с членами Совбеза 10 октября

В расписании российского лидера Владимира Путина 10 октября нет двусторонних встреч с членами Совета безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Медведев: РФ ответит на теракт на Крымском мосту

По его словам, президент также не планирует встречу с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Путин в понедельник проведет совещание с постоянными членами Совбеза России. Также в планах президента — энергетический форум и встреча с избранными губернаторами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Совбез РФ Владимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры