Песков: Путин не планировал встречаться с членами Совбеза 10 октября

По его словам, президент также не планирует встречу с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Путин в понедельник проведет совещание с постоянными членами Совбеза России. Также в планах президента — энергетический форум и встреча с избранными губернаторами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

