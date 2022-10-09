Путин проведет заседание Совета безопасности 10 октября
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет совещание с постоянными членами Совбеза России, подтвердил данные о планах главы государства его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщается в эфире канала «Россия-1».
«На завтра Совбез запланирован. По темам сориентируем после того, как президент выступит», — отметил Песков.
Также в планах Владимира Путина - энергетический форум и встреча с избранными губернаторами, рассказал официальный представитель Кремля.
Также в рабочем графике президента России на следующую неделю – подготовка к визиту в Астану на саммиты лидеров СНГ и «Россия-Центральная Азия», пишет Газета.ru.
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