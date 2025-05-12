Песков: Путин четко обозначил позицию по возобновлению переговоров с Украиной
Президент РФ Владимир Путин «четко и недвусмысленно обозначил» позицию по возобновлению переговоров с Украиной без предварительных условий. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков журналистам. По его словам, «язык ультиматумов для России неприемлем».
Вместе с тем официальный представитель Кремля утверждает, что «в целом» Москва серьезно настроена на поиск путей долгосрочного мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Подход Москвы к решению конфликта, как сказал Песков, «встретил понимание и поддержку многих лидеров государств». Он уточнил, что речь идет, например, о партнерах России по СНГ и БРИКС.
Ранее Путин предложил Киеву уже 15 мая в Стамбуле начать прямые переговоры без предварительных условий. На это украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет лично ждать президента России в Турции в случае прекращения огня с 12 мая. Как сообщает Axios, Зеленский прибудет в Турцию в четверг, 15 мая, даже в случае отказа России начать прекращение огня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru