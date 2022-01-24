Песков прокомментировал возможное прекращение поставок газа в Европу

По его словам, Россия никогда не давала повод усомниться в своей надёжности, даже при введении против неё санкций.

«Россия в самые нелёгкие моменты противостояния между востоком и западом была надёжным гарантом энергетической безопасности Европы и безупречно выполняла свои контрактные обязательства», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее газета The Times сообщила, что в правительстве Великобритании опасаются, что Россия примет ответные меры при введении жёстких санкций, в том числе сократит поставки газа в Европу.