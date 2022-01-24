Песков прокомментировал возможное прекращение поставок газа в Европу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения о возможном прекращении поставок российского газа в Европу являются блестящим примером фейковой истерии, сообщает РИА Новости.
По его словам, Россия никогда не давала повод усомниться в своей надёжности, даже при введении против неё санкций.
«Россия в самые нелёгкие моменты противостояния между востоком и западом была надёжным гарантом энергетической безопасности Европы и безупречно выполняла свои контрактные обязательства», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее газета The Times сообщила, что в правительстве Великобритании опасаются, что Россия примет ответные меры при введении жёстких санкций, в том числе сократит поставки газа в Европу.
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