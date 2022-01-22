Постпред США в ООН: России невыгодно перекрывать газ Европе в случае санкций
Отключение газа в Европе в случае введения санкций против России из-за ситуации вокруг Украины не в интересах Москвы, считает постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Об этом дипломат заявила в интервью телеканалу Rai 1.
Как отметила Томас-Гринфилд, Вашингтон намерен «тесно работать с союзниками для их поддержки в случае любых действий, которые могут быть предприняты против них», в том числе действий Москвы по поставкам газа.
«Но, по моему мнению, это в равной степени нанесло бы ущерб и России, так что это было бы не в их интересах перекрывать европейцам доступ к газопроводу», — заявила постпред.
Ранее Томас-Гринфилд рассказала, что США не исключают никаких мер в качестве ответа на возможные действия РФ на Украине.
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