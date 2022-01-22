Постпред США в ООН: России невыгодно перекрывать газ Европе в случае санкций

Как отметила Томас-Гринфилд, Вашингтон намерен «тесно работать с союзниками для их поддержки в случае любых действий, которые могут быть предприняты против них», в том числе действий Москвы по поставкам газа.

«Но, по моему мнению, это в равной степени нанесло бы ущерб и России, так что это было бы не в их интересах перекрывать европейцам доступ к газопроводу», — заявила постпред.

Ранее Томас-Гринфилд рассказала, что США не исключают никаких мер в качестве ответа на возможные действия РФ на Украине.

