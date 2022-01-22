Постпред США в ООН: России невыгодно перекрывать газ Европе в случае санкций

Отключение газа в Европе в случае введения санкций против России из-за ситуации вокруг Украины не в интересах Москвы, считает постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Об этом дипломат заявила в интервью телеканалу Rai 1.

В Конгресс США внесли проект санкций против руководства РФ

Как отметила Томас-Гринфилд, Вашингтон намерен «тесно работать с союзниками для их поддержки в случае любых действий, которые могут быть предприняты против них», в том числе действий Москвы по поставкам газа.

«Но, по моему мнению, это в равной степени нанесло бы ущерб и России, так что это было бы не в их интересах перекрывать европейцам доступ к газопроводу», — заявила постпред.

Ранее Томас-Гринфилд рассказала, что США не исключают никаких мер в качестве ответа на возможные действия РФ на Украине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазСанкции Против РоссииЕвропаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры