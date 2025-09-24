Мишустин: В 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей

На заседании с членами правительства он уточнил, что размер МРОТ составит 27 093 рубля.

«Решение будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 млн человек... И такая индексация будет продолжена», - указал Мишустин.

Он добавил, что вопросы роста доходов людей постоянно находятся в центре внимания кабмина.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал недопустимым и недостаточным размер МРОТ в 27 093 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

