Мишустин: В 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года увеличится более чем на 20%. Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании с членами правительства он уточнил, что размер МРОТ составит 27 093 рубля.
«Решение будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 млн человек... И такая индексация будет продолжена», - указал Мишустин.
Он добавил, что вопросы роста доходов людей постоянно находятся в центре внимания кабмина.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал недопустимым и недостаточным размер МРОТ в 27 093 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru