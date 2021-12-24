Песков прокомментировал публикации о перемещении российских войск
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не может оспаривать суверенное право России на перемещение своих войск на собственной территории, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что оппоненты РФ по НАТО, в том числе США, проводят «весьма недвусмысленные манёвры и учения в непосредственной близости» российских границ, на фоне которых «Россия предпринимает определенные действия».
«Это всё вызывает нашу глубокую обеспокоенность и вынуждает нас принимать определённые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стремление втянуть Украину в НАТО и размещение впоследствии ракет у границ России создает неприемлемые угрозы безопасности РФ и провоцирует военные риски в Европе.
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