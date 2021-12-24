Песков прокомментировал публикации о перемещении российских войск

Он отметил, что оппоненты РФ по НАТО, в том числе США, проводят «весьма недвусмысленные манёвры и учения в непосредственной близости» российских границ, на фоне которых «Россия предпринимает определенные действия».

«Это всё вызывает нашу глубокую обеспокоенность и вынуждает нас принимать определённые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стремление втянуть Украину в НАТО и размещение впоследствии ракет у границ России создает неприемлемые угрозы безопасности РФ и провоцирует военные риски в Европе.

