Песков прокомментировал публикации о перемещении российских войск

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никто не может оспаривать суверенное право России на перемещение своих войск на собственной территории, сообщает РИА Новости.

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Он отметил, что оппоненты РФ по НАТО, в том числе США, проводят «весьма недвусмысленные манёвры и учения в непосредственной близости» российских границ, на фоне которых «Россия предпринимает определенные действия».

«Это всё вызывает нашу глубокую обеспокоенность и вынуждает нас принимать определённые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стремление втянуть Украину в НАТО и размещение впоследствии ракет у границ России создает неприемлемые угрозы безопасности РФ и провоцирует военные риски в Европе.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОРоссийская АрмияРоссияДмитрий Песков
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