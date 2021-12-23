«Плевать на вашу озабоченность»: Путин о подходе Запада к России
Запад мог бы относиться к России после распада СССР как к потенциальному союзнику, однако делал всё, чтобы дальше развалить её. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
По словам главы государства, в частности, западные спецслужбы поддерживали сепаратистов на Кавказе и ставили перед ними конкретные цели. При этом Путин сослался на соответствующую информацию, которую получал от двойных агентов, когда возглавлял ФСБ.
После этого началось расширение НАТО на восток, напомнил президент.
«Мы же говорили, не надо этого делать, вы нам обещали не делать! А нам говорят: А где это написано на бумажке? Нет? Ну и всё, идите вы подальше, плевать мы хотели на вашу озабоченность», - обрисовал позицию Запада Владимир Путин.
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