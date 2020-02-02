Песков прокомментировал отставку главы Чувашии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение об отставке главы Чувашии, полномочия которого были прекращены главой государства в связи с утратой доверия. Об этом сообщает РИА Новости.
«Президент неоднократно говорил, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо», - заявил Песков.
Напомним, отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева поспособствовали его резкие высказывания в адрес журналистов и странная «шутка» над офицером МЧС.
Президент России Владимир Путин 30 января заявил, что чиновников нужно наказывать за хамство строже, чем остальных граждан.
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