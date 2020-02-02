Песков прокомментировал отставку главы Чувашии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение об отставке главы Чувашии, полномочия которого были прекращены главой государства в связи с утратой доверия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент неоднократно говорил, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо», - заявил Песков.