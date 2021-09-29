Песков прокомментировал арест основателя Group-IB по подозрению в госизмене
Кремль не располагает деталями дела против основателя IT-компании Group-IB Ильи Сачкова, однако считает, что оно не имеет отношения к экономике страны. Об этом заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
Ранее Сачкова арестовали на два месяца по подозрению в госизмене. До этого в московском офисе Group-IB прошли обыски.
«Это не имеет никакого отношения к деловому и инвестиционному климату в нашей стране, вы видите, что обвинения не связаны с экономикой, а связаны с госизменой», — цитирует Пескова РИА Новости.
При этом представитель Кремля не ответил, доложила ли ФСБ России президенту Владимиру Путину об аресте Сачкова.
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