Песков прокомментировал арест основателя Group-IB по подозрению в госизмене

Ранее Сачкова арестовали на два месяца по подозрению в госизмене. До этого в московском офисе Group-IB прошли обыски.

«Это не имеет никакого отношения к деловому и инвестиционному климату в нашей стране, вы видите, что обвинения не связаны с экономикой, а связаны с госизменой», — цитирует Пескова РИА Новости.

При этом представитель Кремля не ответил, доложила ли ФСБ России президенту Владимиру Путину об аресте Сачкова.

